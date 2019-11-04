Караваев рассказал, как Шапаренко удалось вернуться в основу Динамо

Защитник Динамо Александр Караваев после матча со Львовом (4:0) не жалел комплиментов своему одноклубнику Николаю Шапаренко.

"После сборов Шапаренко часто не попадал в заявку, не играл, но он молодец. Я с ним разговаривал. Доказал все через дубль. Не опустил руки.

Жерсон разьярен на Михайличенко и эмоции тренеров – лучшие моменты на скамейке запасных во время матча Динамо – Шахтер

Играл за дубль, начал там забивать, приносить победы. Его вернули в основную команду. Начал попадать в заявку. Один матч сыграл очень хорошо, во втором забил гол. Молодец. Это то, что нужно Динамо, когда есть характер", – сказал Караваев.

Напомним, в нынешнем сезоне Шапаренко сыграл за первую команду Динамо лишь 2 поединка в чемпионате Украины, отметившись голом в воротах ФК Львов.

Динамо – Львов: Шапаренко вдохновляет феерию украинцев, новый бомбардир, кадровая дыра на следующий матч с Шахтером