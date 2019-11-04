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Караваев рассказал, как Шапаренко удалось вернуться в основу Динамо

10:30 216 Читати українською
Караваев рассказал, как Шапаренко удалось вернуться в основу Динамо
Николай Шапаренко / фото: ФК Динамо

Защитник Динамо Александр Караваев после матча со Львовом (4:0) не жалел комплиментов своему одноклубнику Николаю Шапаренко.

11’ Николай Шапаренко
30’ Виктор Цыганков
35’ Сергей Сидорчук
82’ Артем Беседин
90+1’ Денис Попов
 
11’ Николай Шапаренко
30’ Виктор Цыганков
35’ Сергей Сидорчук
82’ Артем Беседин
90+1’ Денис Попов

"После сборов Шапаренко часто не попадал в заявку, не играл, но он молодец. Я с ним разговаривал. Доказал все через дубль. Не опустил руки.

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Играл за дубль, начал там забивать, приносить победы. Его вернули в основную команду. Начал попадать в заявку. Один матч сыграл очень хорошо, во втором забил гол. Молодец. Это то, что нужно Динамо, когда есть характер", – сказал Караваев.

Напомним, в нынешнем сезоне Шапаренко сыграл за первую команду Динамо лишь 2 поединка в чемпионате Украины, отметившись голом в воротах ФК Львов.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Львов Александр Караваев Александр Караваев Николай Шапаренко Николай Шапаренко
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