Захисник збірної України Олександр Караваєв поділився очікуваннями від дуелі з боснійцями у боротьбі за вихід на Євро-2024.

"Мені дуже сподобалось, коли на теорії головний тренер нам сказав, що є багато висловів з боку суперників, але ми все покажемо на футбольному полі, а потім вже будемо казати щось у відповідь.

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А те, що ми будемо налаштовані психологічно, емоційно, фізично, тактично більше ніж на 100% – я впевнений. Я відштовхуюсь від тієї атмосфери, яка є у нас у команді, в побуті, на тренуваннях. Впевнений, що кожен покаже свій максимум", – сказав Караваєв у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, поєдинок з Боснією і Герцеговиною відбудеться у найближчий четвер, 21 березня, в місті Зениця на стадіоні Біліно Поле о 21:45 за Києвом. Його переможець через 5 днів у фінальному протистоянні плей-офф відбору на Євро-2024 вдома зіграє проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

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