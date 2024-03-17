“Мне очень понравилось, когда на теории главный тренер нам сказал, что есть много высказываний со стороны соперников, но мы все покажем на футбольном поле, а потом уже будем говорить что-то в ответ.

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А то, что мы будем настроены психологически, эмоционально, физически, тактически больше чем на 100% – я уверен. Я отталкиваюсь от той атмосферы, которая есть у нас в команде, в быту, на тренировках. Уверен, что каждый покажет свой максимум", – сказал Караваев в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, поединок с Боснией и Герцеговиной состоится в ближайший четверг, 21 марта, в городе Зеница на стадионе Билино Поле в 21:45 по Киеву. Его победитель через 5 дней в финальном противостоянии плей-офф отбора на Евро-2024 дома сыграет против победителя пары Израиль – Исландия.

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