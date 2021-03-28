"Країни Скандинавії дуже відомі боротьбою, непоступливістю, неймовірним бажанням. Потрібно буде в цьому не поступитися і зіграти на своїх сильних якостях. Тоді у нас все вийде.

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Може бути все що завгодно. Від нас ніхто не очікував такої тактики і розстановки, як проти Франції. І з Фінляндією можуть бути сюрпризи. Ми можемо перебудовуватися, ми професіонали, повинні грати за кількома ігровими схемами, які від нас вимагає тренерський штаб.

Головне – виконувати, що від нас вимагають. Завжди, що нам кажуть, навіть щось нове, якщо виконуємо – завжди приносить результат. Наше головне завдання – бути сконцентрованими, слухатися і виконувати вимоги. Упевнений, у нас все вийде", – зазначив Караваєв у коментарі офіційному YouTube-каналу УАФ.

Матч Україна – Фінляндія стартує 28 березня о 21:45 на НСК Олімпійський. Обидві команди набрали по одному очку в першому турі групи D. "Синьо-жовті" розійшлися миром з Францією, а Суомі розписали мирову з Боснією і Герцеговиною.

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