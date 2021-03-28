Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився зі списком гравців, які протистоятимуть фінам у матчі 2-го туру відбору до ЧС-2022.

Шевченко включив у заявку на матч проти Фінляндії 23 гравців, повідомляє офіційний сайт УАФ. Відзначимо відсутність у списку Луніна, Шепелєва, Різника, Тимчика та Довбика, а також Ярмоленка, який повернувся до розташування Вест Хема.

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Голкіпери: Бущан, Пятов, Трубін.

Захисники: Соболь, Забарний, Кривцов, Сирота, Конопля, Михайліченко, Миколенко, Караваєв, Матвієнко.

Півзахисники: Сидорчук, Шапаренко, Маліновський, Коноплянка, Марлос, Зубков, Зінченко, Макаренко, Коваленко.

Нападники: Яремчук, Мораєс.

Матч Україна – Фінляндія стартує 28 березня о 21:45 на НСК Олімпійський. Обидві команди набрали по одному очку в першому турі групи D. "Синьо-жовті" розійшлися миром з Францією, а Суомі розписали мирову з Боснією і Герцеговиною.

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