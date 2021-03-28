"Страны Скандинавии очень славяться борьбой, неуступчивостью, невероятным желанием. Нужно будет в этом не уступить и сыграть на своих сильных качествах. Тогда у нас все получится.

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Может быть все что угодно. От нас никто не ожидал такой тактики и расстановки, как против Франции. И с Финляндией могут быть сюрпризы. Мы можем перестраиваться, мы профессионалы, должны играть по нескольким игровым схемам, которые от нас требует тренерский штаб.

Главное – выполнять, что от нас требуют. Всегда, то что нам говорят, даже что-то новое, если выполняем – всегда приносит результат. Наша главная задача – быть сконцентрированными, слушаться и выполнять требования. Уверен, у нас все получится", – отметил Караваев в комментарии официальному YouTube-каналу УАФ.

Матч Украина – Финляндия стартует 28 марта в 21:45 на НСК Олимпийский. Обе команды набрали по одному очку в первом туре группы D. "Сине-желтые" разошлись миром с Францией, а Суоми расписали мировую с Боснией и Герцеговиной.

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