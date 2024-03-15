– Дуже виснажлива дорога – 22 години, ми порахували.

– Це нормально, ми завжди так їдемо кудись.

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– Ви вже акліматизовані?

– Так, ми вже звикли.

– Як минули ці 22 години?

– Як завжди – сідаєш у потяг, перші 3-4 години спілкуєшся, потім щось поїси та лягаєш спати. Потім о 4 ранку встаєш, у тебе перевіряють паспорти та лягаєш ще на годинку. Потім автобус, літак, знову автобус. Як завжди все.

– Як самопочуття?

– Після дороги не рекомендовано лягати у постіль, щоб відпочивати. Треба обов'язково після такої виснажливого шляху зробити пробіжку, квадрати, фізичні вправи. Ми годинку попрацювали та зараз вже можна відновлюватися.

– У квадраті були такі позитивні емоції. Я бачу, що усі хлопці з настроєм.

– Протягом понад 8 років, коли приїжджаєш до збірної, завжди дуже гарна, позитивна, весела атмосфера. Ми всі одна сім'я. Завжди чекаємо цей збір як у спортивному плані, щоб досягти успіху, так і щоб поспілкуватися з хлопцями, яких давно не бачили. Зазвичай це ті, хто грає за кордоном. Їх ще немає, але вони скоро приїдуть і буде ще більше емоцій.

– Бачу, що Георгій Бущан заряджає оптимізмом як завжди.

– Це наш number one в усіх аспектах: у побуті, на полі, в роздягальні, кімнаті.

– Хоче поборотися за місце у воротах?

– Звісно, хто не хоче грати? Тут збираються найкращі та усі між собою конкурують, – сказав Караваєв у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, збірна України розпочала підготовку в іспанській Марбельї до вирішальних матчів за вихід на Євро-2024. 21 березня "синьо-жовті" в рамках плей-офф відбору зіграють проти Боснії і Герцеговини. У разі успіху вони через 5 днів у фінальному протистоянні зустрінуться з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

Боснія і Герцеговина – Україна: де дивитися матч плей-офф за Євро-2024