Нападник німецького Аугсбурга та збірної Боснії і Герцеговини Ермедін Деміровіч поділився очікуваннями від матчу з Україною за вихід на чемпіонат Європи.

"Я не можу передати словами, з яким нетерпінням чекаю на цю гру. Я щодня говорю про це зі своєю сім'єю, братом, дівчиною.

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Я хочу показати, що можу робити все те, що я роблю тут, у Бундеслізі, у національній збірній. Багато людей сумнівалися в мені й досі сумніваються, думають, що я добре граю і забиваю голи тільки в клубі. Моя мета – переконати їх і допомогти збірній поїхати на Євро.

Фактор свого поля – це, зазвичай, перевага. Ми граємо перед своїми людьми, друзями, сім'єю, тому це може бути додатковим поштовхом для кожного з наших гравців.

Ігри проти України (1:1 і 0:2 у кваліфікації на ЧС-2022, – прим.) допомогли нам, тому що ми частково познайомилися з командою. Але я думаю, що тепер все буде зовсім по-іншому. Тиск інший, ставка важливіша. Я думаю, що ми повинні більше дивитися на себе, ніж на всі інші команди, які там будуть", – цитує Деміровіча Radiosarajevo.ba.

Нагадаємо, поєдинок між Боснією та Україною відбудеться 21 березня на стадіоні Біліно Поле в місті Зениця. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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