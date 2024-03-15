– Очень изнурительная дорога – 22 часа, мы посчитали.

– Это нормально, мы всегда так едем куда-то.

"Не передать, с каким нетерпением жду игру с Украиной": форвард Боснии озвучил особый стимул на битву за Евро-2024

– Вы уже акклиматизированы?

– Да, мы уже привыкли.

– Как прошли эти 22 часа?

– Как всегда – садишься в поезд, первые 3-4 часа общаешься, потом что-то поешь и ложишься спать. Потом в 4 утра встаешь, у тебя проверяют паспорта и ложишься еще на часок. Потом автобус, самолет, опять автобус.

– Как самочувствие?

– После дороги не рекомендуется ложиться в постель, чтобы отдыхать. Надо обязательно после такого изнурительного пути сделать пробежку, квадраты, физические упражнения. Мы часок поработали и сейчас уже можно восстанавливаться.

– В квадрате были такие положительные эмоции. Я вижу, что все ребята с настроением.

– В течение более 8 лет, когда приезжаешь в сборную, всегда очень хорошая, положительная, веселая атмосфера. Мы все одна семья. Всегда ждем этот сбор как в спортивном плане, чтобы достичь успеха, так и чтобы пообщаться с ребятами, которых давно не видели. Обычно это те, кто играет за границей. Их еще нет, но они скоро приедут и будет еще больше эмоций.

– Вижу, что Георгий Бущан заряжает оптимизмом как всегда.

– Это наш number one во всех аспектах: в быту, на поле, в раздевалке, комнате.

– Хочет побороться за место в воротах?

– Конечно, кто не хочет играть? Здесь собираются лучшие и все между собой конкурируют, – сказал Караваев в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, сборная Украины начала подготовку в испанской Марбелье к решающим матчам за выход на Евро-2024. 21 марта "сине-желтые" в рамках плей-офф отбора сыграют против Боснии и Герцеговины. В случае успеха они через 5 дней в финальном противостоянии встретятся с победителем пары Израиль – Исландия.

Босния и Герцеговина – Украина: где смотреть матч плей-офф за Евро-2024