Товариський матч 31 01 2022

Динамо – Лудогорець – 4:1

Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Тимчик (Кендзьора, 46), Забарний (Бурда, 46), Сирота (Боль, 46), Дубінчак (Вівчаренко, 46) – Сидорчук (Яцик, 46), Шепелєв (Шапаренко, 46) – Караваєв (Циганков, 46), Гармаш (Буяльський, 46), Вітінью (Де Пена, 46) – Вербіч (Шкурін, 46)

Голи: Гармаш, 16 (пен.), Вітінью, 38, Шапаренко, 50, Шкурін, 74 – Десподов, 78 (пен.)

Вилучення: Шоу, 15 (Л)

Після 3 перемог і нічиєї в Іспанії Динамо перебралося до Туреччини. Тут киян чекав давній знайомий по контрольних матчах. Команди тричі зустрічалися у спарингах попередніх років. Болгари перемагали двічі, динамівці – одного разу. Цікаво, що всі ці контрольні поєдинки завершувалися виключно з рахунком 2:1. Лудогорець, у складі якого стабільно виступає колишній захисник збірної України Ігор Пластун, вилетів з Ліги Європи, фінішувавши останнім у своїй групі. Водночас "орли" очолюють чемпіонат Болгарії, а у 2022 році ще не програвали (дві нічиї та перемога у спарингах).

Динамо – Лудогорець: онлайн-трансляція матчу

Перша загроза від "орлів". Проста стіночка перед штрафним динамівців залишила захисників та опорників у ролі статистів. Бущан парирував перед собою, але сам же ногами і відбив подалі. Стрімко проходить Лудогорець перші лінії пресингу команди Луческу. Активно тиснуть болгари на українців, зокрема, і біля штрафного. Шепелєву дістається по ногах у центрі поля. Жовта для Шоу, півзахисника збірної Анголи. Непоганий опонент, зубастий, організований. Сирота віддав кепський пас на чужій половині. Вийшло, що привіз контру на свої ворота, але попереду в "орлів" недостатньо людей. Заробили кутовий, після якого Шепелєв програв другий поверх – удар вище воріт.

За перші 15 хвилин у киян лише один корнер. Шепелєв непогано попресингував, Вітінью відкривався величезний коридор у штрафному, але Сидорчук не виконав останній пас – надто сильно. Динамо почало продуктивніше пресингувати у високій позиції. Кілька відбирань у фінальній третині. Шепелєв і Караваєв класно розіграли, довівши до Вербіча. Словенець хитнув суперника, заробивши пенальті та... червону для Шоу, який вдруге грубо сфолив і пішов з поля. Гармаш розвів голкіпера і м'яч по різних кутках. Болгари випустили нового гравця на заміну вилученому.

Шепелєв на межі штрафного зупинив прорив суперника. Лудогорець вимагав пенальті, але лише жовта для динамівця. Вербіч перехопив на своїй половині, Тимчик вибігав у швидку контру, але підвів останній пас. Довелося екстрено бігти назад і вже самому фолити. Погасити пожежу вдалося ціною чергової жовтої. Лудогорець переважає у підходах до штрафного. Динамо досить спокійно відбивається, але з конструктивом відчуває величезні проблеми.

А ось і провал у 20-метровій зоні від воріт Бущана. Дають динамівці спокійно віддати і пробити, поперечина рятує від неприємностей. Схожий епізод майже відразу трапився біля болгарських воріт. Тимчик на Дубінчака, удар останнього і кутовий. Караваєв розіграв, Вербіч прострілив, Вітінью дещо кострубато підставив ногу, але снаряд все-таки пересік лінію воріт. А оце вже стихія бразильця. Вітінью прорвався у контратаку і подав. Караваєв з воротарського завершував, але влучив у кіпера.

Тимчик знову привіз випад на свої ворота недбалою обрізкою. Забарний після повернення в основу грає дуже солідно і вкотре підчищає за партнерами. Градус протистояння зашкалює. А де грубощі та напруга, там і Гармаш. У Дениса не дуже йде гра в ролі плеймейкера, зате поштовхатися і провести виховні бесіди з опонентами та суддею завжди будь ласка. Жовта для ветерана. Непотрібні емоції у спарингу.

Класний початок після серії замін у перерві. Циганков розганяє атаку, Де Пена віддає, Буяльський у дотик пробиває повз ворота. Минає кілька хвилин, і Динамо забиває втретє. Буяльський зібрав біля себе 4 суперників, Шкурін пятою лівіше, Шапаренко на Вівчаренка. Удар лівого захисника, сейв воротаря, добивання десятки киян. Бойко не виході помилився. Пластун виграв верхову боротьбу, однак схибив з кількох метрів. Циганков кинув у прорив Кендзьору, польський фулбек знайшов у штрафному свого колегу з протилежного флангу. Удар Вівчаренка знову потягнув голкіпер. А тут уже динамівці пропустили подачу з правого флангу. Удар з кількох метрів повз ворота.

Грубощі тривають. Циганков грає занадто швидко для суперників, за що отримує удар ззаду по нозі. Темп зовсім впав. Лудогорець не поспішає в атаку. Пресинг Циганкова змушує трохи прокинутися. Пластун вибиває на кутовий, а Шкурін досить брутально виписує прочухана Вівчаренку, мовляв, не туди ж відкривався, чого в недодачу віддаєш. Не дуже красивий момент, але білорус виправився на 74 хвилині. Юний Яцик почав атаку з глибини, Кендзьора на Буяльського, той далі Циганкову. Красива атака в дотик, Шкурін розправився із захисником та ідеально викрутив у дальній кут.

Вівчаренко віддав невдалий поперечний пас перед штрафним, Яцик змушений був фолити. Пенальті впевнено реалізував капітан Лудогорця Десподов. Кендзьора ідеально віддавав під удар. Шкурін мав розстрілювати на самоті метрів з 11, але дав вище.