Караваєв – про дебют за Динамо: Було досить легко адаптуватись у команді

Новачок Динамо Олександр Караваєв розповів про адаптацію в команді та прокоментував свою дебютну гру за "біло-синіх" на тренувальному зборі в Австрії проти Ботошані (1:1).

"Суперник нічим не здивував. Ми так і припускали, що будемо контролювати гру і будуть моменти. Пропустили м'яч після нашої помилки біля воріт. Могли більше забивати, тому будемо працювати над реалізацією. Те, що є розуміння на полі і контроль м'яча, це дуже добре.

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Було досить легко адаптуватись в команді, тому що багатьох я знав по збірній, і іноземці прийняли добре. Це дуже приємно.

Отримую задоволення, перебуваючи тут. Від колективу, від тренувань, від вимог. Все подобається та влаштовує. З великим задоволенням, працюю, граю, тренуюся. Настрій у меня чудовий", – поділився Караваєв у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, кияни у першому спарингу не змогли обіграти Ботошані, розписавши нічию (1:1).

Динамо з новачками у складі розписало нічию з Ботошані