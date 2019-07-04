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Циганков не тренується у загальній групі Динамо – цікава причина

4 липня 22:33 7696 Читать на русском
Циганков не тренується у загальній групі Динамо – цікава причина
Віктор Циганков / ФК Динамо

Вінгер Динамо Віктор Циганков ще не приступив до повноцінних тренувань після відпустки.

Лідер киян наразі тренується за індивідуальною програмою та не взяв участь у товариському поєдинку Динамо проти Ботошані. У Циганкова немає пошкодження, а такі запобіжні заходи пов'язані з результатами тестів, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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До слова, у минулому сезоні Циганков був одним з найкращих гравців Динамо. За киян вінгер провів 46 матчів в усіх турнірах, де забив 20 голів та віддав 17 результативних передач.

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Теги
Міжсезонні збори Динамо Динамо Віктор Циганков Віктор Циганков
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