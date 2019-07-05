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Караваев – о дебюте за Динамо: Было довольно легко адаптироваться в команде

08:00 94 Читати українською
Караваев – о дебюте за Динамо: Было довольно легко адаптироваться в команде
Александр Караваев / фото: ФК Динамо Киев

Новичок Динамо Александр Караваев рассказал об адаптации в команде и прокомментировал свою дебютную игру за "бело-синих" на тренировочном сборе в Австрии против Ботошани (1:1).

"Соперник ничем не удивил. Мы так и предполагали, что будем контролировать игру и будут моменты. Пропустили мяч после нашей ошибки возле ворот. Могли больше забивать, поэтому будем работать над реализацией. То, что есть понимание на поле и контроль мяча – это очень хорошо.

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Было довольно легко адаптироваться в команде, потому что многих я знал по сборной, и иностранцы приняли хорошо. Это очень приятно.

Получаю удовольствие, находясь здесь. От коллектива, от тренировок, от требований. Все нравится и устраивает. С большим удовольствием, работаю, играю, тренируюсь. Настроение у меня замечательное", – поделился Караваев в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, киевляне в первом спарринге не смогли обыграть Ботошани, расписав ничью (1:1).

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