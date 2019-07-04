Динамо з новачками у складі розписало нічию з Ботошані

Динамо та Ботошані зіграли внічию у першому спарингу киян на зборах у Австрії. Звіт про поєдинок читайте на сайті "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Ботошані – 1:1

Гол: Вербіч, 63 – Ашковскі, 43

Матч та онлайн-трансляція Динамо – Ботошані розпочався о 19:00. Даний поєдинок став першим спарингом "біло-синіх" на австрійських зборах – раніше підопічні Хацкевича у Києві в товариському матчі поступились Поліссю, яке представляє Другу лігу. У свою чергу для Ботошані це вже був 5-й контрольний поєдинок – 8-ма команда Румунії у попередніх зустрічах двічі виграла та двічі програла.

Проти Ботошані динамівці грають практично на кожних літніх зборах – за останні 5 років кияни протистояли румунській команді вже 4 рази. Двічі перемогу святкувало Динамо, а ще два поєдинки завершились унічию з однаковим рахунком 1:1.

Олександр Хацкевич випустив у старті двох дебютантів – Мохаммеда Кадірі та Олександра Караваєва. Перший вийшов у центрі захисту в парі з Тамашем Кадаром, а українець закривав звичну для себе позицію правого вінгера. Місце у воротах отримав Георгій Бущан, на вістрі атаки діяв Фран Соль, який пропустив кілька місяців через травму. У центрі поля наставник "біло-синіх" випустив трикутник у складі Андрієвського, Шапаренка та Сидорчука. Карлос Де Пена діяв зліва в атаці, а Кендзьора та Миколенко закривали фланги оборони.

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Відзначимо, що лідер Динамо Віктор Циганков не потрапив навіть до заявки на гру. Також поза заявкою опинились Денис Попов, Віталій Буяльський, Йосіп Піваріч та Артем Бєсєдін. Натомість у запасі опинився інший чемпіон світу U-20 – Георгій Цітаішвілі.

Матч розпочався доволі жваво. Гравці Ботошані виглядали дещо свіжішими, що не дивно – вже 13 липня у них стартує сезон. Було помітно, що динамівцям ще бракує як свіжості, так і в певних епізодах ще й взаєморозуміння, адже команда буквально декілька днів тому зібралась у повному складі після відпустки. На 4-й хвилині виник перший момент – Соль з гострого кута не влучив у ворота. За кілька хвилин після швидкої атаки пробивав Віталій Миколенко, проте повз ближній кут. Ще одна швидка атака завершилась кутовим, після якого голкіпер Ботошані дещо невпевнено відбив м'яч після дального удару Де Пени. Румуни відповіли неточним ударом з льоту після навісу з флангу.

Попри доволі пізній час початку матчу, на полі все одно було жарко – звісно, що погода впливала на швидкість гри. Навіть арбітр посеред першого тайму зупинив гру та дозволив гравцям перевести подих. Після відновлення гри близьким до дебютного голу був Караваєв. Хавбек збірної України отримав м'яч у штрафному, хитнув захисника та з лівої пробив у ближню дев'ятку – трохи неточно! У наступній атаці Пап забрав м'яч після дальнього пострілу Сидорчука, який грав з капітанською пов'язкою. Трохи налякав Віталій Миколенко, який в одному з епізодів впав та залишився лежати на газоні, але захисник зумів продовжити гру.

Доволі впевнено діяв у захисті Кадірі. Сенегалець спокійно закривав позицію правого центрального захисника, проте інколи не встигав за опонентами – в одному з епізодів Кадірі "привіз" доволі небезпечний штрафний, проте румуни нічого не вичавили з цього епізоду. А от в іншому момент Мохаммед став справжнім героєм епізоду, спокійно нейтралізувавши потенційний вихід віч-на-віч з Бущаном. Наприкінці тайму з лінії штрафного розрядив гармату Андрієвський – занадто високо.

На 43-й хвилині кияни пропустили, причому привезли гол самі собі. Після обрізки Шапаренка поблизу штрафного майданчика Ашковскі опинився перед Бущаном і спокійно переграв голкіпера ударом в лівий від себе кут – команди пішли на перерву за мінімальної переваги Ботошані. Динамівці у першому таймі більше контролювали м'яч, проте обмежились лише декількома напівмоментами, а от єдина небезпечна нагода біля воріт Бущана завершилась пропущеним голом. Добре, що це лише спаринг і результат тут не має значення, проте надалі подібні огріхи – неприпустимі.

На другий тайм Хацкевич випустив інших виконавців. Своє місце зберегли лише Андрієвський та Шапаренко – всі інші пішли відпочивати, адже вже завтра киян очікує другий товариський матч проти австрійського Ваккера. На поле вийшли Бойко, Шабанов, Бурда, Гармаш, Алібеков, Шепелєв, Цітаішвілі, Вербіч та Русин. Цікаво, що Гармаш та Шабанов закривали позиції флангових захисників.

Одразу ж проявив себе Цітаішвілі – вінгер у стилі Мессі змістився з флангу в центр, пробив, але трохи не влучив у нижній кут. Ботошані відповів неточним дальнім ударом, після якого м'яч пролетів поруч зі стійкою. На 63-й хвилині Динамо зрівняло рахунок: Цітаішвілі класно навісив на Русина, той скинув на Вербіча, а словенець без проблем реалізував свій шанс. Перша дійсно класна комбінація "біло-синіх" одразу ж принесла результат.

Після цього на поле повернулись Сидорчук та Миколенко, які замінили Шапаренка та Андрієвського. Після цього Шабанов перейшов на правий фланг захисту, а Гармаш повернувся на свою звичну позицію в центрі поля.

Цітаішвілі знову спробував щастя дальнім ударом – дуже невдало. Старався чемпіон світу, але інколи дуже вже зловживав індивідуальними діями. Втім, він хоча б був помітним – Вербіч, який діяв на протилежному фланзі у другому таймі, нічим особливим не запам'ятався, хоча й став автором голу. Хоча наприкінці матчу словенець довів надійність екіпірування New Balance – шорти Вербіча витримали атаку опонента, який зупиняв динамівця всіма можливими способами. Так само і Русин – окрім асисту, нічого екстраординарного Назарій не продемонстрував. На останніх хвилинах кияни заробили право на перспективний штрафний, який виконав... Шабанов. Не надто вдало – м'яч влучив у стінку.

В підсумку поєдинок завершився мировою 1:1 – третій такий результат в історії протистояння Динамо та Ботошані.

Дебют Кадірі та Караваєва вийшов пристойним – як кажуть у таких випадках, каші не зіпсували, а українець взагалі міг ще й голом відзначитись. Виділити когось одного у складі "біло-синіх" доволі важко – вся команда зіграла на такому собі середньому рівні. Але все ще попереду, адже повноцінна підготовка до нового сезону лише розпочалась.

Вже завтра Динамо зіграє другий спаринг на зборах. Суперником буде австрійський Ваккер, початок матчу – о 19:00 за Києвом.