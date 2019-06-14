Караваєв – найкращий гравець Зорі у сезоні 2018/19

Вболівальники Зорі назвали найкращого гравця команди за підсумками сезону 2018/19. Ним став капітан луганців Олександр Караваєв.

Півзахисник Зорі та збірної України Олександр Караваєв визнаний найкращим гравцем луганської команди за підсумками сезону 2018/19. Друге місце в активі хавбека Богдана Лєднєва, який виступав за команду на правах оренди з Динамо. Третю позицію посів Артем Громов, інформує офіційний сайт луганського клубу.

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Нагадаємо, Зоря завершила чемпіонат України 2018/19 на 5-й позиції та розпочне виступи у Лізі Європи з другого раунду кваліфікації. Невдалий сезон спричинив зміни на тренерській лаві команди – замість Юрія Вернидуба луганців очолив Віктор Скрипник.

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