toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНА U-20 - ПІВДЕННА КОРЕЯ U-20

Караваєв: Генк зі мною не зв'язувався, але хочеться знову спробувати свої сили у Європі

09:13 658 Читать на русском
Караваєв: Генк зі мною не зв'язувався, але хочеться знову спробувати свої сили у Європі
Олександр Караваєв (по центру) / фото: Є. Кравс

Капітан Зорі Олександр Караваєв розповів про плани на майбутнє та прокоментував інформацію про можливість переходу в бельгійський Генк.

Нещодавно декілька ЗМІ розповсюдили інформацію, що захисник збірної України Олександр Караваєв близький до переходу в Генк, який у сезоні 2018/19 став чемпіоном Бельгії та зіграє у Лізі чемпіонів.

"Новини про все про це я також черпаю з Інтернету. Зі мною ніхто не зв'язувався, і в Зорі мені про це ніхто нічого не повідомляв. Хто розпускає такі чутки, мені невідомо. В даний момент я у відпустці і ні про що не думаю.

Маліновський зацікавив два клуби Серії А – українець відхилив останню пропозицію Генка

Чи хочу знову спробувати свої сили в європейському чемпіонаті (раніше Караваєв провів півроку у складі Фенербахче – прим. "Футбол 24")? Чому ні? Я завжди намагаюся працювати на максимумі – чи це тренування, чи гра. Якщо все це робити з любов'ю до своєї професії, то винагорода обов'язково буде.

Улюблений чемпіонат? Іспанський, оскільки завжди стежу за Барселоною, Мессі. З ностальгією згадую ті часи, коли в каталонській команді виступали Хаві, Іньєста, Дані Алвес. Зараз також дуже уважно стежу за англійською Прем'єр-лігою, де в складі Манчестер Сіті виступає Олександр Зінченко, який у професіональному плані дуже швидко додає. Шкода, що Ярмоленко був довгий час травмований. Але я впевнений, як тільки Андрій набере форму, його Вест Хем стане на порядок сильнішим.

Приклад для наслідування можна знайти в особі Руслана Маліновського, який в Генку теж багато часу пропустив через травму, але оклигав і вийшов на високий рівень. І зараз я вважаю його найкращим футболістом бельгійського чемпіонату", – цитує Караваєва Команда №1.

"Олімпіку треба зробити останнє китайське попередження": чому УПЛ начхала на регламент, а єдиний телепул – приречений

blog_ava
Рибка: Взагалі не засмутився, коли йшов із Динамо
08:50
863
Теги
Головне Трансфери Трансфери чемпіонату України Олександр Караваєв Олександр Караваєв Зоря Зоря Генк Генк
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
23
хв
Бразилія
03:30
Болівія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук