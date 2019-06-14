Караваєв: Генк зі мною не зв'язувався, але хочеться знову спробувати свої сили у Європі

Капітан Зорі Олександр Караваєв розповів про плани на майбутнє та прокоментував інформацію про можливість переходу в бельгійський Генк.

Нещодавно декілька ЗМІ розповсюдили інформацію, що захисник збірної України Олександр Караваєв близький до переходу в Генк, який у сезоні 2018/19 став чемпіоном Бельгії та зіграє у Лізі чемпіонів.

"Новини про все про це я також черпаю з Інтернету. Зі мною ніхто не зв'язувався, і в Зорі мені про це ніхто нічого не повідомляв. Хто розпускає такі чутки, мені невідомо. В даний момент я у відпустці і ні про що не думаю.

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Чи хочу знову спробувати свої сили в європейському чемпіонаті (раніше Караваєв провів півроку у складі Фенербахче – прим. "Футбол 24")? Чому ні? Я завжди намагаюся працювати на максимумі – чи це тренування, чи гра. Якщо все це робити з любов'ю до своєї професії, то винагорода обов'язково буде.

Улюблений чемпіонат? Іспанський, оскільки завжди стежу за Барселоною, Мессі. З ностальгією згадую ті часи, коли в каталонській команді виступали Хаві, Іньєста, Дані Алвес. Зараз також дуже уважно стежу за англійською Прем'єр-лігою, де в складі Манчестер Сіті виступає Олександр Зінченко, який у професіональному плані дуже швидко додає. Шкода, що Ярмоленко був довгий час травмований. Але я впевнений, як тільки Андрій набере форму, його Вест Хем стане на порядок сильнішим.

Приклад для наслідування можна знайти в особі Руслана Маліновського, який в Генку теж багато часу пропустив через травму, але оклигав і вийшов на високий рівень. І зараз я вважаю його найкращим футболістом бельгійського чемпіонату", – цитує Караваєва Команда №1.

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