Караваев – лучший игрок Зари в сезоне 2018/19

Болельщики Зари назвали лучшего игрока команды по итогам сезона 2018/19. Им стал капитан луганчан Александр Караваев.

Полузащитник Зари и сборной Украины Александр Караваев признан лучшим игроком луганской команды по итогам сезона 2018/19. Второе место в активе хавбека Богдана Леднева, который выступал за команду на правах аренды из Динамо. Третью позицию занял Артем Громов, информирует официальный сайт луганского клуба.

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Напомним, Заря завершила чемпионат Украины 2018/19 на 5-й позиции и начнет выступления в Лиге Европы со второго раунда квалификации. Неудачный сезон вызвал изменения на тренерской скамье команды – вместо Юрия Вернидуба луганчан возглавил Виктор Скрипник.

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