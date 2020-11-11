“Карантин вихідного дня, який починає діяти з 14 листопада, не завадить проведенню матчів чемпіонату України. На минулому тижні УАФ, УПЛ та ПФЛ провели нараду, на якій розробили пропозиції для МОЗ щодо продовження футбольних змагань до кінця року. Спільно і завдяки плідній співпраці з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим нам вдалося відстояти можливість продовження поєдинків УПЛ, Першої і Другої ліг, які призначені на вихідні дні. За що дуже вдячний особисто очільнику МОЗ!

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На жаль, поки що всі поєдинки відбуватимуться без глядачів – здоров’я вболівальників перш за все! Натомість МОЗ дозволило проведення матчів чемпіонату навіть в тих населених пунктах, які раніше перебували в “червоній зоні”. Це суттєво зменшить для багатьох клубів логістичне і фінансове навантаження.

Зі свого боку УПЛ та ПФЛ гарантує строге дотримання всіх необхідних заходів безпеки та вимог МОЗ під час організації й проведення матчів і жорсткий контроль за станом здоров’я учасників змагань. Робимо все можливе для захисту футболу від пандемії!" – написав Павелко у Facebook.

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