Перед вильотом на острів троє підопічних Руслана Ротаня здали позитивні тести на коронавірус, інформує сайт УАФ. Це Руслан Нещерет (Динамо), Артем Бондаренко та Данило Сікан (обидва – Маріуполь).

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Таким чином, у таборі молодіжної збірної України залишилося лише 20 гравців. Хвороба Нещерета є вкрай неприємною новиною і для Динамо. Раніше коронавірус виявили у Бойка та Бущана, тому основним голкіпером киян став 18-річний вихованець. Нещерет чудово виступив у матчі Ліги чемпіонів проти Барселони (1:2), а зараз буде змушений йти на ізоляцію.

Нагадаємо, за два тури до фінішу відбіркового турніру збірна України U-21 достроково втратила шанси на вихід у фінальну стадію Євро-2021. Проте на наших футболістів все ж очікують протистояння з командами Мальти (13 листопада) та Північної Ірландії (17 листопада).

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