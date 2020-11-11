"Карантин выходного дня, который начинает действовать с 14 ноября, не помешает проведению матчей чемпионата Украины. На прошлой неделе УАФ, УПЛ и ПФЛ провели совещание, на котором разработали предложения для Минздрава о продлении футбольных соревнований до конца года. Совместно и благодаря плодотворному сотрудничеству с министром здравоохранения Максимом Степановым нам удалось отстоять возможность продолжения поединков УПЛ, Первой и Второй лиг, которые назначены на выходные дни. За что очень благодарен лично главе МЗ!

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К сожалению, пока все поединки будут проходить без зрителей – здоровье болельщиков прежде всего! Зато МЗ разрешило проведение матчей чемпионата даже в тех населенных пунктах, которые ранее находились в "красной зоне". Это существенно уменьшит для многих клубов логистическую и финансовую нагрузку.

Со своей стороны УПЛ и ПФЛ гарантирует строгое соблюдение всех необходимых мер безопасности и требований Минздрава при организации и проведении матчей и жесткий контроль за состоянием здоровья участников соревнований. Делаем все возможное для защиты футбола от пандемии!" – написал Павелко в Facebook.

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