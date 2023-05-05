Досвідчений француз перебуває в лазареті. Його травма виявилася більш серйозною, тому Льоріс у нинішній кампанії більше на футбольному полі не з'явиться. Тоттенхему залишилося зіграти ще 4 матчі.

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За інформацією The Athletic, 36 річний голкіпер взагалі може більше ніколи не одягнути форму "шпор". Контракт Льоріса розрахований іще на рік, але він має всі шанси покинути лондонський клуб вже цього літа.

До слова, француз провів у Тоттенхемі понад 10 років (перейшов влітку 2012-го). За цей період Льоріс відіграв 447 матчів, став лідером та капітаном команди. Найбільшим досягненням став фінал Ліги чемпіонів.

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