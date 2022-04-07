"Ми дуже довго чекали на зелений коридор, але, як я зрозумів, нам його не давали через те, що у місті вже не відбувалися бої, у нас було спокійно. Росіяни заїхали, окупували все місто, захопили ті міста, які їм треба. Виїжджати неможливо було", – сказав Шотурма в ефірі радіо Західний Полюс.

"У тата є рушниця – він готовий захищатися": Коваленко – про війну, батьків в окупації та вбитих рашистами друзів

Петро спробував пізніше виїхати з Херсона, щоб втекти від обстрілів. Йому це вдалось. "Коли ми вже проїхали четвертий блокпост, то перед п'ятим починалося мінне поле, і ти зигзагом проїжджаєш. І вони вже підходять і кажуть: "Наступний блокпост вже ваш". Стає полегшення, але все одно їдеш в напрузі, поки не доїдеш до Миколаєва.

Коли доїжджаєш до нашого блокпоста, то бачиш українців і щастя переповнює. Вже стає більш спокійно, але все одно до Миколаєва дорога перебита, окопи, танки стоять, воєнна ситуація. І коли доїжджаєш, то вже спокій, рідна земля", – резюмував Шотурма.

Нагадаємо, що 29-річний уродженець Івано-Франківщини був капітаном збірної України на Євро-2022. "Синьо-жовті" тоді грали у матчі за третє місце, але поступились іспанцям.

"Росіяни – це звірі, а не люди": Георгій Судаков – про диких окупантів, вагітну дружину й мрію усіх українців