"Мы очень долго ждали зеленого коридора, но, как я понял, нам его не давали из-за того, что в городе уже не происходили бои, у нас было спокойно. Они заехали, оккупировали весь город, захватили те города, которые им нужны. Выезжать было невозможно", – сказал Шотурма в эфире радио Західний Полюс .

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Петр попытался позже уехать из Херсона, чтобы убежать от обстрелов. Ему это удалось. " Когда мы уже проехали четвертый блокпост, то перед пятым начиналось минное поле, и ты зигзагом проезжаешь. И они уже подходят и говорят: "Следующий блокпост уже ваш". Становится облегчение, но все равно едешь в напряжении, пока не доедешь до Николаева.

Когда доезжаешь до нашего блокпоста, видишь украинцев и счастье переполняет. Уже становится спокойнее, но все равно до Николаева дорога перебита, окопы, танки стоят, военная ситуация. И когда доезжаешь, то уже покой, родная земля", – резюмировал Шотурма.

Напомним, что 29-летний уроженец Ивано-Франковской области был капитаном сборной Украины на Евро-2022. "Сине-желтые" тогда играли в матче за третье место, но уступили испанцам.

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