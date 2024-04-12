Васильєв шокував Естонію в інтерв'ю "Kolmas poolaeg". "Якщо Україна зможе перемогти, можливо, настане мир. Якщо Росія переможе, можливо, настане мир. Якщо вони вирішать поговорити та помиритися, можливо, настане мир.

Мої думки не пов'язані з тим, що люди хочуть почути. Я не займаю чиюсь позицію. Не розумію те, що зараз відбувається у світі. 5 років тому я б не повірив, що таке буде. Зараз я не мушу відповідати, що сталося і чому", – сказав капітан збірної Естонії.

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Естонський футбольний союз викликав Васильєва на розмову, після якої 39-річний футболіст відмовився від капітанської пов'язки, хоча й наголосив, що просто пацифіст і відданий Естонії.

Футбольна влада Естонії зробила заяву на офіційному сайті: "Ми повторюємо єдину та чітку позицію: ми за Естонію, за підтримку України проти російської агресії. Підтримка України означає, що ми проти російської війни в Україні. Ми щиро сподіваємося, що війна завершиться перемогою України, яка якнайшвидше поверне контролю над всією своєю територією".