Вболівальники збірної Естонії вимагають забрати у Костянтина Васильєва капітанську пов'язку після фото з головним тренером національної команди Росії Валерієм Карпіним, повідомляє Sport Delfi.

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Екс-футболіст прибалтійців Андрій Степанов виклав фото, на якому Васильєв святкував Новий рік у компанії з Карпіним, колишнім гравцем Карпат Сергієм Зеньовим, асистентом головного тренера естонців Андресом Опером, екс-голкіпером Сергієм Парейком та іншими.

Об'єднання вболівальників збірної Естонії MTU Jalgpallihaigla засудило вчинок футболістів, заявивши, що така поведінка неприпустима. "Незважаючи на те, що ця зустріч була приватною, громадяни Естонії та національні представники мають моральний обов'язок відстоювати ті самі цінності, які захищає естонська держава, а також більша частина Європи. Відносини з високопоставленими російськими футбольними чиновниками у наші дні є неприйнятними". Також було організовано голосування за позбавлення Васильєва пов'язки капітана у національній команді.

Нагадаємо, Карпін народився в естонському місті Нарва, однак у 2014 році дав скандальне інтерв'ю, в якому наголосив, що: "народився не в Естонії, а в Радянському Союзі, що він радянська людина і відчуває ностальгію за колишньою імперією".

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