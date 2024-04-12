Васильев шокировал Эстонию в интервью "Kolmas poolaeg". "Если Украина сможет победить, возможно, наступит мир. Если Россия победит, возможно, наступит мир. Если они решат поговорить и помириться, возможно, наступит мир.

Мои мысли не связаны с тем, что люди хотят услышать. Я не занимаю чью-то позицию. Не понимаю то, что сейчас происходит в мире. 5 лет назад я бы не поверил, что такое будет. Сейчас я не должен отвечать, что произошло и почему", – сказал капитан сборной Эстонии.

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Эстонский футбольный союз вызвал Васильева на разговор, после которого 39-летний футболист отказался от капитанской повязки, хотя и подчеркнул, что просто пацифист и предан Эстонии.

Футбольные власти Эстонии сделали заявление на официальном сайте: "Мы повторяем единую и четкую позицию: мы за Эстонию, за поддержку Украины против российской агрессии. Поддержка Украины означает, что мы против российской войны в Украине. Мы искренне надеемся, что война завершится победой Украины, которая как можно быстрее вернет контроль над всей своей территорией".