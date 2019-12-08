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Капітан Селтіка Браун загубив медаль під час церемонії нагородження – курйоз дня

21:29 721 Читать на русском
Капітан Селтіка Браун загубив медаль під час церемонії нагородження – курйоз дня
Скотт Браун / Reuters

Півзахисник Селтіка Скот Браун дуже швидко залишився без медалі переможця Кубка Ліги.

Капітан Селтіка Скот Браун загубив свою золоту медаль під час святкування перемоги у фіналі Кубка шотландської Ліги, повідомляє Goal.com.

Селтік без Шведа обіграв Рейнджерс в драматичному фіналі Кубка Ліги, здобувши 10 внутрішній трофей поспіль

На відео можна побачити, як шотландець розгублено роздивляється стрічку від медалі без золотої нагороди.

Нагадаємо, Селтік драматично переміг Рейнджерс у фіналі Кубка шотландської Ліги (1:0) та встановив цікаве досягення – здобув 10 поспіль внутрішній трофей.

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