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Селтік без Шведа обіграв Рейнджерс в драматичному фіналі Кубка Ліги, здобувши 10 внутрішній трофей поспіль

19:11 246 Читать на русском
Селтік без Шведа обіграв Рейнджерс в драматичному фіналі Кубка Ліги, здобувши 10 внутрішній трофей поспіль
Рейнджерс – Селтік – 0:1 / PA

Селтік мінімально переміг Рейнджерс у фіналі Кубка Ліги та здобув перший трофей у сезоні 2019/20. Читайте звіт матчу на сайті "Футбол 24".

Кубок Шотландської Ліги 2019, фінал

Рейнджерс – Селтік – 0:1

Гол: Жульєн, 60

Вилучення: Фрімпонг, 63

Нереалізований пенальті: Морелос, 64

Принципові суперники Рейнджерс та Селтік зійшлись у фіналі Кубка Шотландської Ліги. В першому таймі ініціатива була за підопічними Джеррарда, однак голами командам відзначитись не вдалось.

Тренер Селтіка задоволений роботою Шведа, але не бачить його в основному складі

В другій половині пішло трохи цікавіше і Селтік вийшов вперед в рахунку завдяки голу Жульєна, який замкнув передачу Крісті зі стандарту. Рейнджерс міг одразу відігратись, Фрімпонг завалив суперника у власному карному майданчику, але Морелос не зміг переграти Форстера з 11-метрової позначки.

Підопічні Джеррарда мали ще кілька нагод, проте Селтік зумів втримати перемогу та встановити цікаве досягнення – взяти 10 поспіль трофеїв у внутрішніх змаганнях. Зазначимо, що Швед не потрапив навіть до заявки Селтіка.

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Теги
Шотландія Світ Рейнджерс Рейнджерс Селтік Селтік
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