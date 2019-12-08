Зубков оформив красивий дубль за Ференцварош, але команда Реброва втратила перемогу над Академією Пушкаша

Підопічні Сергія Реброва продовжили безпрограшну серію в чемпіонаті Угорщини, розписавши нічию з Академією Пушкаша (2:2).

Чемпіонат Угорщини, 15 тур

Ференцварош – Академія Пушкаша – 2:1

Голи: Зубков, 7, 40 – Хенті, 52, Майсснер, 77

Сергій Ребров випустив у старті Ференцвароша двох українців: Олександр Зубков вийшов на фланг атаки, а Ігор Харатін закрив позицію в опорній зоні. Данило Ігнатенко залишився на лаві запасних і з'явився на заміну під завісу зустрічі.

Вже на 7-й хвилині Зубков відкрив рахунок дуже красивим голом. Вінгер підхопив м'яч на правій бровці, залетів у штрафний майданчик, перекинув під ліву ногу та розкішно пробив у дальню "дев'ятку". М'яч від стійки влетів у сітку – 1:0.

Наприкінці першого тайму Олександр ще раз скористався помилкою суперників. Захисник гостей дуже невдало перервав атаку Ференцвароша, вибивши м'яч на українця. Зубкову залишалося просто послати снаряд у порожні ворота – 2:0.

На жаль, у другому таймі "фраді" дозволили Академії Пушкаша відігратися: після передачі з флангу та після стандарту. Зубков до фінального свистка проявляв активність, але ні він, ні його партнери не вирвали для Реброва перемогу. У підсумку нічия – 2:2.

Ференцварош залишився лідером чемпіонату Угорщини з 33 очками в активі, але втратив шанс відірватися від переслідувачів. Гандикап Сергія Реброва на вершині таблиці складає 4 пункти.