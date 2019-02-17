Капітан Селтіка Браун на останній хвилині приніс перемогу над Кілмарноком, відсвяткував гол з фанами й був вилучений

Грандіозне святкування забитого Селтіком у ворота Кілмарнока м'яча в 26-му турі шотландської Прем'єр-ліги завершилося вилученням капітана "кельтів" Скота Брауна.

Селтік упродовж 90 хвилин не могли забити у ворота "Кіллі", попри значну територіальну перевагу.

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Однак, на 90-й хвилині після подачі кутового та метушні в штрафному майданчику класним ударом відкрив рахунок ветеран "кельтів" Скот Браун. Він відразу побіг до трибун і разом із сотнями фанатів, які вибігли на поле, відсвяткував успіх. Арбітр такий вияв емоцій не оцінив і показав капітану Селтіку жовту картку за провокації, яка виявилася для нього другою.

Відзначимо, що гранд довів матч до мінімальної перемоги й збільшив відрив від Рейнджерс на горі таблиці до 8-ми очок.