Капитан Селтика Браун на последней минуте принес победу над Килмарноком, отпраздновал гол с фанами и был удален

Грандиозное празднование забитого Селтиком в ворота Килмарнока мяча в 26-м туре шотландской Премьер-лиги завершилось удалением капитана "кельтов" Скотта Брауна.

Селтик в течение 90 минут не могли забить в ворота "Килли", несмотря на значительное территориальное преимущество.

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Однако, на 90-й минуте после подачи углового и суеты в штрафной классным ударом открыл счет ветеран "кельтов" Скотт Браун. Он сразу побежал к трибунам и вместе с сотнями фанатов, выбежавших на поле, отпраздновал успех. Арбитр такое проявление эмоций не оценил и показал капитану Селтике желтую карточку за провокацию, которая оказалась для него второй.

Отметим, что гранд довел матч до минимальной победы и увеличил отрыв от Рейнджерс на вершине таблицы до 8-ми очков.