Кубок Англії: Суонсі розгромив Брентфорд, Вулверхемптон і Крістал Пелас теж вийшли в чвертьфінал

Відбулися ще 3 поєдинки 1/8 фіналу Кубка Англії: Суонсі розібрався з Брентфордом удома, а Вулверхемптон і Крістал Пелас на виїзді перемогли Брістоль Сіті та Донкастер відповідно.

Англія, Кубок Англії, 1/8 фіналу

Брістоль Сіті – Вулверхемптон – 0:1

Гол: Кавалейру, 28

Донкастер – Крістал Пелас – 0:2

Голи: Шлупп, 8, Майєр, 45+2

Суонсі – Брентфорд – 4:1

Голи: Деніелс, 49 (автогол), Джеймс, 53, Селіна, 67, Баєрс, 90 – Воткінс, 28

Вулверхемптону в матчі з одним із претендентів на вихід в АПЛ Брістоль Сіті вистачило і одного забитого м'яча. Його "вовки" провели в першому таймі: Догерті ввірвався з правого флангу в штрафний майданчик і скинув під удар абсолютно вільному Кавалейру, а той метрів із 11-ти пробив кіпера "вільшанок".

Крістал Пелас ще до перерви забив два м'ячі Донкастеру. Рахунок відкрив Джеффрі Шлупп, а подвоїв перевагу "орлів" Макс Майєр, якому асистував Таунсенд. Друга половина гри завершилася без голів.

Суонсі програв перший тайм Брентфорду, але вже за перші 8 хвилин другої половини двічі забив гостям зусиллями Деніелса (спрямував м'яч у власні ворота) та Джеймса. А потім Селіна та Баєрс довели рахунок до розгромного. Отже, 4:1 – далі йде Суонсі.

Останній матч 1/8 фіналу Кубка Англії відбудеться завтра. Лондонський Челсі на Стемфорд Брідж прийме Манчестер Юнайтед.