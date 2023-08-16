Шеффілд Юнайтед офіційно оголосив про підписання екс-хавбека Евертона вільним агентом на 3 роки.

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Девіс є уродженцем Ліверпуля і ще в дитинстві потрапив до структури "ірисок". Півзахисник подавав великі надії, дебютував за першу команду Евертона у квітні 2016-го, ставав наймолодшим капітаном в історії клубу (20 років, 60 днів). Втім, останні сезони перетворилися на деградацію таланта. У минулому розіграші АПЛ 25-річний Девіс провів всього 530 хвилин, результативними діями не відзначався. Саме пошук ігрової практики змусив його відмовитися від нового контракту з Евертоном і перебратися до новачка еліти.

Нагадаємо, Шеффілд Юнайтед у стартовому турі поступився Крістал Пелас (0:1). Девіс став сьомим літнім новачком "клинків".

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