Шеффилд Юнайтед официально объявил о подписании экс-хавбека Эвертона свободным агентом на 3 года.

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Дэвис является уроженцем Ливерпуля и еще в детстве попал в структуру "ирисок". Полузащитник подавал большие надежды, дебютировал за первую команду Эвертона в апреле 2016-го, становился самым молодым капитаном в истории клуба (20 лет, 60 дней). Впрочем, последние сезоны превратились в деградацию таланта. В прошлом розыгрыше АПЛ 25-летний Дэвис провел всего 530 минут, результативными действиями не отличался. Именно поиск игровой практики заставил его отказаться от нового контракта с Эвертоном и перебраться к новичку элиты.

Напомним, Шеффилд Юнайтед в стартовом туре уступил Кристал Пэлас (0:1). Дэвис стал седьмым летним новичком "клинков".

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