Півзахисник Челсі та збірної Марокко Хакім Зієш може перебратися в Галатасарай.

Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно не розраховує на марокканця в сезоні 2023/24. Однак знайти новий клуб для Хакіма Зієша виявилося не так легко. Челсі мав пропозицію від саудівського Аль-Насру, але півзахисник провалив медогляд.

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Як інформує Фабріціо Романо, лондонці дійшли згоди щодо 30-річного футболіста з Галатасараєм. Зієш незабаром відправиться до Туреччини, де пройде медогляд і підпише контракт. Марокканець стане прямим конкурентом за місце в основі екс-гравця Шахтаря Тете, який нещодавно перейшов до турецького гранда.

Хакім Зієш виступає за Челсі з 2020 року. Марокканець зіграв за "синіх" у 107 матчах, в яких забив 14 голів та віддав 13 асистів. Разом з національною командою він брав участь в чемпіонаті світу в Катарі, де Марокко дійшов до півфіналу турніру.

Нагадаємо, нещодавно Хакіма Зієша розкритикували за його необдумане рішення відвідати Москву.

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