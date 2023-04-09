Окрім майбутнього Ліонеля Мессі та Кіліана Мбаппе, керівництво ПСЖ прагнуло продовжити співпрацю з 28-річним бразильським капітаном. Схоже, їм це вдалось.

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Маркіньйос підтвердив, що незабаром підпише нову угоду, яка, як очікується, буде розрахована до літа 2027 року. "Я сподіваюсь, це станеться незабаром. Впевнений у цьому. Ми на фінальних стадіях узгодження", – резюмував захисник.

Нагадаємо, бразилець виступає за ПСЖ з 2013 року, а вчора провів свій 400 поєдинок у футболці столичного клубу (38 голів та 9 асистів).

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