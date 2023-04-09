Помимо будущего Лионеля Месси и Килиана Мбаппе руководство ПСЖ стремилось продолжить сотрудничество с 28-летним бразильским капитаном. Похоже, им это удалось.

Звездный форвард не хочет возвращаться в ПСЖ: "Никогда не слышал там ни одного хорошего слова о себе"

Маркиньос подтвердил, что в скором времени подпишет новое соглашение, которое, как ожидается, будет рассчитано до лета 2027 года. "Я надеюсь, это произойдет в скором времени. Уверен в этом. Мы на финальных стадиях согласования", – резюмировал защитник.

Напомним, бразилец выступает за ПСЖ с 2013 года, а вчера провел свой 400 поединок в футболке столичного клуба (38 голов и 9 ассистов).

Дуэт Месси-Рамос вернул ПСЖ на путь побед, Фонсека оконфузился против самой плохой команды Лиги 1