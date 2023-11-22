Капітан ПСЖ отримав травму за кілька днів до матчу з Ньюкаслом
Центральний захисник ПСЖ Маркіньйос отримав травму, захищаючи кольори збірної Бразилії.
Найімовірніше, Маркіньйос буде змушений пропустити матчі ПСЖ проти Монако і Ньюкасла, інформує L'Equipe. Капітан ПСЖ отримав травму в матчі між збірними Бразилії та Аргентини (0:1) і був замінений у перерві. За його власним зізнанням, малоймовірно, що йому вдасться швидко відновитися.
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Маркіньйос зазначив, що пройшов обстеження відразу ж у роздягальні, але все ще відчуває біль у підколінному сухожиллі, коли розтягує його. Якщо бразилець не зможе вийти на поле найближчим часом, його місце повинен буде зайняти Даніло Перейра.
ПСЖ посідає друге місце у своїй групі в Лізі чемпіонів, відстаючи від дортмундської Борусії на одне очко.
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