Найімовірніше, Маркіньйос буде змушений пропустити матчі ПСЖ проти Монако і Ньюкасла, інформує L'Equipe. Капітан ПСЖ отримав травму в матчі між збірними Бразилії та Аргентини (0:1) і був замінений у перерві. За його власним зізнанням, малоймовірно, що йому вдасться швидко відновитися.

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Маркіньйос зазначив, що пройшов обстеження відразу ж у роздягальні, але все ще відчуває біль у підколінному сухожиллі, коли розтягує його. Якщо бразилець не зможе вийти на поле найближчим часом, його місце повинен буде зайняти Даніло Перейра.

ПСЖ посідає друге місце у своїй групі в Лізі чемпіонів, відстаючи від дортмундської Борусії на одне очко.

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