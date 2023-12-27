"Знаєте, скажу так – якщо не буде критиків, то не буде росту. Так мені здається. Якби все було добре і всі казали б: все круто, все добре, вони хороші хлопці, вони хороша команда, яка завжди перемагає, або навіть якби не перемагали, а нас би завжди хвалили, то, думаю, це було б гірше.

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"А критика дає нам ту силу зросту, яка нам потрібна. Нападки бувають і не дуже приємно, коли ти читаєш таке про свою команду і про себе. Але без цього не може бути футболу", – наводить слова Грицука прес-служба Полісся

До слова, на зимову паузу Полісся пішло на третій сходинці турнірної таблиці чемпіонату України, маючи у своєму активі 32 очки.

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