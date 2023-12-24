Першу частину сезону 24-річний уродженець Бердичева провів у Чорноморці на правах оренди, але зарекомендувати себе там не зміг. Клуб вирішив не продовжувати співпрацю. Проблема в тому, що Поліссю Вакула також не потрібен.

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Цікаво, що Роман Григорчук став далеко не першим тренером, який не зміг повернути гравця на його колишній рівень. З Десни його вигнали зі скандалом, Ворскла брала Вакулу в оренду на півтора року, але співпрацю завершили достроково. Прощання з Поліссям також не було красивим.

За інформацією Sport Arena, наступною зупинкою норовливого гравця може стати Звягель, який виступає у Другій лізі. Вочевидь, з таким бекграундом знайти варіант в елітному дивізіоні дуже складно.

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