"Знаете, скажу так – если не будет критиков, то не будет роста. Так мне кажется. Если бы все было хорошо и все говорили бы: все круто, все хорошо, они хорошие ребята, они хорошая команда, которая всегда побеждает или даже если бы не побеждали, а нас бы всегда хвалили, то, думаю, это было бы хуже.

От Шахтера во Вторую лигу – появился новый претендент на скандального футболиста, провалившегося в четырех клубах УПЛ

"А критика дает нам ту силу роста, которая нам нужна. Нападки бывают и не очень приятно, когда ты читаешь такое о своей команде и о себе. Но без этого не может быть футбола", – говорит Грицук. пресс-службе Полесья

К слову, на зимнюю паузу Полесье пошло на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Украины, имея в своем активе 32 очка.

Жирона для еще одного украинца – недооцененная звезда Движения, судьбоносная миссия Смалийчука