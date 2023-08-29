В неділю, 20 серпня, капітан Ньюкасла став учасником жорстокої бійки. Як повідомляє Mirror, на Джамала Ласселса, який був в компанії свого брата та друга, напала група невідомих.

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Згідно з інформацією, капітан Ньюкасла виходив з нічного клубу, коли до нього підійшли бандити. Вони вдарили брата Ласселса ліктем в горло, а потім зав'язалась бійка. Друг гравця "сорок" отримав тяжкі удари в голову і знепритомнів. Стверджується, що в захисника Ньюкасла кинули пляшку, а також погрожували пістолетом Джамалу та його брату.

Наразі поліція проводить розслідування. На цю мить ніхто не заарештований. Органи правопорядку повідомили керівництво Ньюкасла про інцидент.

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