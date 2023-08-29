В воскресенье, 20 августа, капитан Ньюкасла стал участником жестокой потасовки. Как сообщает Mirror, на Джамала Ласселса, который был в компании своего брата и друга, напала группа неизвестных.

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Согласно информации, капитан Ньюкасла выходил из ночного клуба, когда к нему подошли бандиты. Они ударили брата Ласселса локтем в горло, а затем завязалась драка. Друг игрока получил тяжелые удары в голову и потерял сознание. Утверждается, что в защитника Ньюкасла бросили бутылку, а также угрожали пистолетом Джамалу и его брату.

Сейчас полиция проводит расследование. На данный момент никто не арестован. Органы правопорядка уведомили руководство Ньюкасла об инциденте.

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