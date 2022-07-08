Вже екс-капітан Мілана узгодив ключові деталі контракту з Лаціо, стверджує Джанлука Ді Марціо.

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"Орли" запропонували Романьйолі 5-річну угоду із зарплатнею 3,4 млн євро за сезон. У Мілані захисник заробляв близько 5 млн євро. 7 років тому "россонері" заплатили Ромі за гравця 25 млн євро. Алессіо є вихованцем "вовків", але не приховував, що з дитинства уболіває за Лаціо. Вочевидь, центрбеку слід готуватися до гарячого прийому під час найближчих столичних дербі.

Додамо, що в минулому сезоні Романьйолі перестав бути ключовим гравцем Мілана – 26 матчів, один гол і один асист. Сторони не домовилися про новий контракт, тому оборонець отримав статус вільного агента.

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