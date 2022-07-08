Уже экс-капитан Милана согласовал ключевые детали контракта с Лацио, утверждает Джанлука Ди Марцио.

Милан продал защитника в Турцию

"Орлы" предложили Романьоли 5-летнее соглашение с зарплатой в 3,4 млн евро за сезон. В Милане защитник зарабатывал около 5 млн евро. 7 лет назад "россонери" заплатили Роме за игрока 25 млн евро. Алессио является воспитанником "волков", но не скрывал, что с детства болеет за Лацио. Очевидно, центрбеку следует готовиться к горячему приему во время ближайших столичных дерби.

Добавим, что в прошлом сезоне Романьоли перестал быть ключевым игроком Милана – 26 матчей, один гол и один ассист. Стороны не договорились о новом контракте, потому защитник получил статус свободного агента.

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