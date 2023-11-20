"Інтерес – це завжди добре, незалежно від того, від якого клубу і з якої ліги він виходить. Але я сфокусований на збірній і Манчестер Юнайтед. Я щасливий там, де перебуваю.

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У збірної зараз дуже хороший відрізок. У Манчестер Юнайтед сезон почався не так, як ми хотіли. Але я не думаю про довгострокові плани.

Я не звертаю уваги на трансферні чутки. Цього я ніколи не хотів. Поки до мене не прийдуть із конкретною пропозицією, не думаю про це. Сьогодні створювати чутки дуже легко. Віддаю перевагу концентруватися на цілях", – цитує півзахисника Ojogo.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія активно цікавиться Бруну Фернандешем і готова зробити пропозицію, щоб підписати гравця взимку.

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