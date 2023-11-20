"Интерес – это всегда хорошо, независимо от того, от какого клуба и из какой лиги он выходит. Но я сфокусирован на сборной и Манчестер Юнайтед. Я счастлив там, где я нахожусь.

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У сборной сейчас очень хороший отрезок. У Манчестер Юнайтед сезон начался не так, как мы хотели. Но я не думаю о долгосрочных планах.

Я не обращаю внимания на трансферные слухи. Этого я никогда не хотел. Пока ко мне не придут с конкретным предложением, не думаю об этом. Сегодня создавать слухи очень легко. Предпочитаю концентрироваться на целях", – цитирует полузащитника Ojogo.

Напомним, что Саудовская Аравия активно интересуется Бруном Фернандешом и готова сделать предложение, чтобы подписать игрока зимой.

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