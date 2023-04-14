Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган, скоріш за все, продовжить кар'єру на Камп Ноу.

32-річний хавбек збірної Німеччини, який влітку отримає статус вільного агента, вирішив приєднатися до Барселони. Представник футболіста провів перемовини з технічним секретарем Барси Матеу Алемані в офісі каталонського клубу. Зустріч тривала понад годину, інформує EL Chiringuito.

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Після цього цілий ряд іспанських ЗМІ повідомив, що капітан Манчестер Сіті узгодив з "блаугранас" контракт за схемою 2+1. Зарплата Гюндогана в Барселоні становитиме 12 млн на рік без урахування податків (приблизно 6 млн чистими – прим).

Гюндоган захищає кольори Ман Сіті з 2016-го і залишається важливим гравцем для Гвардіоли. У поточному сезоні він провів 40 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів і виконав стільки ж асистів.

Раніше Барса домовилась про безплатний перехід центрбека Атлетіка Іньїго Мартінеса. Крім цього, каталонці збираються повернути Лео Мессі.

¡¡IMAGEN EXCLUSIVA @elchiringuitotv!!



Cumbre de MATEU ALEMANY con el REPRESENTANTE de GÜNDOGAN.



️La reunión ha durado una hora.



@marccnunezz pic.twitter.com/5qsTUhkF5a — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 13, 2023