У 32-летнего хавбека "горожан" летом истекает действующее соглашение с английским клубом. В услугах Гюндогана заинтересована Барселона. Ряд испанских СМИ сообщал, что игрок Манчестер Сити уже поставил свою подпись под контрактом с "блаугранас". Писзащитник эту информацию опроверг, но не возразил, что с каталонским клубом проходят переговоры.

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"Барселона? Мое будущее еще не решено. Конечно, ведутся переговоры. Но я не буду сейчас вдаваться в подробности. Я счастлив быть здесь, в Манчестер Сити, счастлив быть капитаном. Но никаких подписей не было сделано еще нигде", – цитирует игрока журналист. Флориан Плеттенберг.

News #Gündogan: Asked him: Barcelona done? "My future is not yet decided. Sure, there are talks in the background. But I won't go into details now. I'm happy to be here at ManCity and to be the captain (…) But no signings have been made anywhere yet." #MCFC @SkySportDE pic.twitter.com/W4wxpWJzVI — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 20, 2023

Гюндоган выступает в составе Манчестер Сити с 2016 года. Он остается важным игроком в системе Пепа Гвардиолы. В этом сезоне за "горожан" он отыграл в 40 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал пять результативных передач.

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