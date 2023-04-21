"Мое будущее еще не решено": капитан Манчестер Сити отрицал договоренность с Барселоной
Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган еще не определился, где продолжит выступать в следующем сезоне.
У 32-летнего хавбека "горожан" летом истекает действующее соглашение с английским клубом. В услугах Гюндогана заинтересована Барселона. Ряд испанских СМИ сообщал, что игрок Манчестер Сити уже поставил свою подпись под контрактом с "блаугранас". Писзащитник эту информацию опроверг, но не возразил, что с каталонским клубом проходят переговоры.
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"Барселона? Мое будущее еще не решено. Конечно, ведутся переговоры. Но я не буду сейчас вдаваться в подробности. Я счастлив быть здесь, в Манчестер Сити, счастлив быть капитаном. Но никаких подписей не было сделано еще нигде", – цитирует игрока журналист. Флориан Плеттенберг.
Гюндоган выступает в составе Манчестер Сити с 2016 года. Он остается важным игроком в системе Пепа Гвардиолы. В этом сезоне за "горожан" он отыграл в 40 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал пять результативных передач.
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