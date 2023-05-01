На прес-конференції наставник "блаугранас" відповів на запитання, чи зможе Пеп Гвардіола взяти требл в цьому сезоні. Відповідь Хаві була цілком передбачувана.

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"Для мене Манчестер Сіті зараз – найкраща команда у світі. Вони дуже добре грають і мають найкращого тренера. Було б цілком справедливо, якби Гвардіола виграв требл", – цитує Хаві Diario Sport.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті продовжує боротися за три титули. У півфіналі Ліги чемпіонів "містяни" зіграють з мадридським Реалом. У фіналі Кубка Англії команда Пепа Гвардіоли зустрінеться з Манчестер Юнайтед. Також вони лідирують в АПЛ, випереджаючи Арсенал на одне очко, маючи матч у запасі.

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